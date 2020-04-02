Пожилой петербуржец отдал банковскому мошеннику 880 тысяч

Пожилой петербуржец отдал банковскому мошеннику 880 тысяч
Незнакомец заявил, что на счете пенсионера наблюдается подозрительная активность. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга правоохранители разыскивают «банковского мошенника», который оставил пожилого горожанина без денег. Злоумышленник действовал по известной схеме.

Все произошло 30 марта. В отдел полиции 77-летний мужчина, проживающий в доме №10 по улице Асафьева, обратился спустя два дня.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионер рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центрального банка России. Незнакомец заявил, что на счете горожанина наблюдается подозрительная активность и убедил перевести ему с банковского счета 884 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лже-представитель крупнейшего банка сняла с карты петербурженки почти 50 тыс. рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мошенничество новости спб пенсионер происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказал, в каких случаях нужно надевать маску
На проспекте Стачек перевернулась Lada Granta
Легковушка протаранила ограждение на Лесном проспекте
Российский врач объяснил высокую смертность в Италии из-за коронавируса
Сомнолог посоветовал забыть о будильнике на время самоизоляции
В России на фоне коронавируса выросли продажи водки и коньяка
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге 4 апреля
В Китае за сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом