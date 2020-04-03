Путин рекомендовал ЦБ снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин рекомендовал Банку России проанализировать расходы заемщиков по ипотеке, которые не входят в процентную ставку, и принять меры по снижению её полной стоимости.

Банку России поручено до 1 мая 2020 года подготовить предложения по повышению доступности ипотеки для населения. Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Регулятор должен будет разработать меры по стимулирующему регулированию деятельности кредитных и иных финансовых организаций, цель которых — сделать ипотечные кредиты более доступными для населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские банки начали поднимать ставки по ипотеке и кредитам. Тенденция наметилась на фоне обвала рубля, снижения цен на нефть и ситуации с коронавирусом.