Путин поручил разработать допуск беспилотных автомобилей

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров разработать комплекс мероприятий по поэтапному внедрению на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.

Соответствующее поручение должно быть выполнено до конца мая. В нем указано, что кабинет минестерства с участием заинтересованных организаций должен разработать комплекс мероприятий по «тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне».

Как сообщили РИА Новости, также должна быть предусмотрена опытная коммерческая эксплуатация новинок в отдельных регионах страны.

Напомним, что в марте сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил Путину, что конкуренция за технологии перешла на госуровень и в Соединенных Штатах автомобили без шоферов на дороги общего пользования пускают. В России же так ездить пока нельзя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский лидер Владимир Путин рекомендовал ЦБ снизить стоимость ипотеки.