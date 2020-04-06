Из-за коронавируса средний уровень пробок в Петербурге упал до 1 балла

Из-за коронавируса средний уровень пробок в Петербурге упал до 1 балла
В Петербурге стало меньше пробок. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Средний уровень пробок в Петербурге за неделю составил всего 1 балл. Как изменилось дорожное движение в городе на фоне коронавируса, изучили аналитики Яндекс.Карт.

Они исследовали передвижения на личном и общественном транспорте. За это время уровень пробок ни разу не поднимался выше отметки в 2 балла.

«Средний балл за неделю — всего 1,0, на 3,0 меньше, чем в последнюю более-менее обычную неделю, с 10 по 13 марта», — сообщили в пресс-службе Яндекса.

Снижение загруженности дорог замечено во всех крупных городах. В Москве уровень пробок упал на 5 пунктов, в Новосибирске — на 3,4, в Перми — на 3,1, в Уфе — на 2,7, в Красноярске — на 2,1.

На фоне пандемии водители стали чащи платить на заправках через Яндекс.Навигатор. Таким образом можно рассчитаться за топливо, не выходя из машины. Доля пользователей, которые платят через приложение, за неделю выросла на 40%.

Помимо этого, горожане стали реже пользоваться общественным транспортом. Маршруты через Яндекс.Карты строили на 65% меньше раз, чем обычно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток метро Петербурга снизился на 86%.

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