Американские супруги умерли в один день от коронавируса

Американские супруги умерли в один день от коронавируса
Пожилые супруги умерли с разницей в шесть минут. Фото: pixabay

Пожилые супруги из Соединенных Штатов скончались от коронавируса в один день с разницей в несколько минут. Обо всем сообщил их сын Бадди Бейкер в своем твиттере.

Семейная пара Стюарт Бейкер и Эдриан Бейкер прожили в браке 51 год. Им было по 74 и 72 года соответственно. По словам их сына, они были в отличном здравии до того, как заболели пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Оба легли в больницу с осложнениями, где они были подключены к аппарату ИВЛ. Супруги лежали в одной палате.

Когда их состояние начало ухудшаться, их родственники приняли решение отключить их от ИВЛ. Они умерли с разницей в шесть минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о другой пожилой паре из Чикаго, которые так же умерли от коронавируса в один день.

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