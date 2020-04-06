Сервис Zoom раскрывает данные своих пользователей

Сервис Zoom раскрывает данные своих пользователей
Первоначально Zoom предназначался для корпоративных клиентов, но теперь по нему разговаривает если не весь мир, то значительная его часть. Фото: pixabay.com

Личная информация может стать доступна для всех.

Сервис видеоконференций Zoom оказался очень востребован в период пандемии. Только выяснилось, что безопасность данных он гарантировать не может. Если у пользователя нестандартная почта, то Zoom, из-за внутренних ошибок, начинает считать, что она является корпоративной, в связи с чем личная информация может стать доступная для других. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Под удар попали и владельцы «Яндекс-почты». Если попробовать зарегистрировать почтовый адрес с доменом Казахстана и Белоруссии, то можно будет получить доступ к информации о 999 пользователях с такой почтой. Аналогичной ситуация вышла с доменами и других провайдеров.

О проблемах с безопасностью сервиса известно еще давно. В свое время Apple отказалась использовать Zoom на своих компьютерах после того как выяснила, что хакеры из-за уязвимости сервиса могут подключать к веб-камера пользователей. Примечательно, что недавно тысячи записей видеоконференций оказались в открытом доступе в интернете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что популярность приложения Zoom на фоне карантина выросла в 20 раз.

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