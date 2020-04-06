Сервис Zoom раскрывает данные своих пользователей

Личная информация может стать доступна для всех.
Сервис видеоконференций Zoom оказался очень востребован в период пандемии. Только выяснилось, что безопасность данных он гарантировать не может. Если у пользователя нестандартная почта, то Zoom, из-за внутренних ошибок, начинает считать, что она является корпоративной, в связи с чем личная информация может стать доступная для других. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Под удар попали и владельцы «Яндекс-почты». Если попробовать зарегистрировать почтовый адрес с доменом Казахстана и Белоруссии, то можно будет получить доступ к информации о 999 пользователях с такой почтой. Аналогичной ситуация вышла с доменами и других провайдеров.
О проблемах с безопасностью сервиса известно еще давно. В свое время Apple отказалась использовать Zoom на своих компьютерах после того как выяснила, что хакеры из-за уязвимости сервиса могут подключать к веб-камера пользователей. Примечательно, что недавно тысячи записей видеоконференций оказались в открытом доступе в интернете.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что популярность приложения Zoom на фоне карантина выросла в 20 раз.