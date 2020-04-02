Популярность приложения Zoom на фоне карантина выросла в 20 раз

На фоне бушующей пандемии коронавирусной инфекции весь мир, находясь на карантине, переходит в онлайн. Для видеозвонков многие используют аналог Skype, приложение Zoom.
Его аудитория подскочила до невероятных показателей: в декабре прошлого года Zoom пользовались 10 миллионов человек, а в марте 2020-го количество юзеров выросло до 200 миллионов. Такими цифрами на официальном сайте онлайн-сервиса поделился его создатель и глава компании, Эрик Юань.
Увеличение количества пользователей не прошло бесследно: в службу поддержки посыпались сообщения об уязвимости приложения. Юань ответил и на них, объяснив, что в течение трех месяцев все недостатки будут устранены.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начались продажи новых гаджетов компании Apple: MacBook Air, Mac mini и iPad Pro.