Популярность приложения Zoom на фоне карантина выросла в 20 раз

Первоначально Zoom предназначался для корпоративных клиентов, но теперь по нему разговаривает если не весь мир, то значительная его часть. Фото: pixabay.com

Первоначально Zoom предназначался для корпоративных клиентов, но теперь по нему разговаривает если не весь мир, то значительная его часть. Фото: pixabay.com

На фоне бушующей пандемии коронавирусной инфекции весь мир, находясь на карантине, переходит в онлайн. Для видеозвонков многие используют аналог Skype, приложение Zoom.

Его аудитория подскочила до невероятных показателей: в декабре прошлого года Zoom пользовались 10 миллионов человек, а в марте 2020-го количество юзеров выросло до 200 миллионов. Такими цифрами на официальном сайте онлайн-сервиса поделился его создатель и глава компании, Эрик Юань.

Увеличение количества пользователей не прошло бесследно: в службу поддержки посыпались сообщения об уязвимости приложения. Юань ответил и на них, объяснив, что в течение трех месяцев все недостатки будут устранены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начались продажи новых гаджетов компании Apple: MacBook Air, Mac mini и iPad Pro.