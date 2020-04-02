В России поступили в продажу новые MacBook Air, Mac mini и iPad Pro

В России поступили в продажу новые MacBook Air, Mac mini и iPad Pro
Гаджеты можно заказать с бесплатной доставкой в течение 14 дней. Фото: pixabay.com

Со 2 апреля в российских магазинах доступны к продаже новые модели ноутбуков, компьютеров и планшетов от компании Apple.

Анонсировали выпуск гаджетов еще в начале марта, но предварительные заказы по неизвестной причине не принимались, поэтому фанатам линейки Apple пришлось ждать целый месяц. Сейчас приобрести новые MacBook Air, Mac mini и iPad Pro можно с бесплатной доставкой. В среднем, она занимает 14 дней, но длительность может меняться в зависимости от региона.

Цены на MacBook Air стартуют от 89 990 рублей, самая дорогая версия, с Core i5 и накопителем на 512 ГБ будет стоить уже 119 990 рублей. Новый Mac mini доступен в пределах 72 990 — 102 990 рублей. Самый широкий разброс стоимости, как ни странно, у iPad Pro. Купить новый планшет можно по цене от 69 990 до 145 990 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смартфоны на российском рынке во втором квартале 2020 года могут вырасти в цене на 20%.

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