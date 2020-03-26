Стоимость смартфонов в России увеличится на 20%

Цены на смартфоны поднимутся во втором квартале 2020 года. Фото: pixabay

Цены на смартфоны поднимутся во втором квартале 2020 года. Фото: pixabay

Во втором квартале этого года в России ожидается подорожание смартфонов. Цены на гаджеты могут подняться на 10-20%.

Как сообщают «Известия», рост цен на мобильные телефоны коснется всех брендов. Рост стоимости может произойти позже у тех производителей, у которых еще есть запасы на складах. Скачок цен на мобильные устройства произойдет из-за обвала российской валюты.

Эксперты считают, что изменения цен произойдут ближе к третьему кварталу. Причем подорожают не только смартфоны, но и вся остальная электроника, включая устройства отечественного производства.

Кроме того, по мнению специалистов, самые «агрессивные» бренды — Honor, Xiaomi, Vivo, попытаются отложить повышение цен, чтобы выиграть долю рынка хотя бы для ряда моделей. Однако, если рубль не укрепится к осени 2020 года, то цены поднимутся на смартфоны всех брендов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме ответили на предупреждение о возможном росте цен на бензин.