В Госдуме ответили на предупреждение о возможном росте цен на бензин

В Госдуме ответили на предупреждение о возможном росте цен на бензин
В Госдуме призвали владельцев сетей АЗС не сеять панику. Фото: pixabay

Заниматься оценкой возможных рисков о росте цен на бензин должна ФАС, а текущая ситуация на рынке нефтепродуктов не связана с озвученными Независимым топливным союзом (НТС) перспективами.

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» заявления НТС о возможном росте цен на бензин из-за коронавируса. Он призвал владельцев сетей АЗС не сеять панику, поскольку люди могут начать скупать бензин в огромных количествах.

Парламентарий также назвал сообщения о риске роста цен «непрофессиональными и неправильными».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Нефтяной шок» может коснуться цен на бензин и дизель в Петербурге. Вся мировая экономика столкнется с последствиями «нефтяного шока», и топливный рынок Петербурга может не стать исключением.

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В Госдуме ответили на предупреждение о возможном росте цен на бензин
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