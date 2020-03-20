«Нефтяной шок» может коснуться цен на бензин и дизель в Петербурге

Эксперты высказались об изменениях цен на нефть и топливо. Фото: pixabay.com

Эксперты высказались об изменениях цен на нефть и топливо. Фото: pixabay.com

Вся мировая экономика столкнется с последствиями «нефтяного шока», и топливный рынок Петербурга может не стать исключением. Развитие ситуации зависит от будущих изменений на внутренним рынке и стоимости нефти.

По мнению эксперта Центра отраслевой экономики НИФИ Андрея Гордеева, повышение цен на бензин и дизель возможно в рамках инфляции. Однако с учетом текущих условий не исключается их снижение. Речь идет о развале сделки ОПЕК+ и последующим за ним нефтяным шоком, который усугубился пандемией коронавируса, пишет АБН.

При этом эксперты подчеркивают, что обрушение цен на нефть не влияет на стоимость бензина в России.

«Ценообразование литра бензина идет от внутренней цены на нефть, а она не изменилась, поэтому вся цепочка ценообразования осталась прежней», — подчеркнул вице-президент Российского топливного союза и глава «Нефтяного клуба Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин.

О возможных негативных последствиях высказались аналитики, опрошенные Bloomberg. Они считают, что стоимость нефти марки Brent в 2020 году может упасть ниже 20 долларов за баррель. При худшем сценарии топливо подешевеет до 5 долларов за бочку.

Эксперты АБН данные прогнозы оценивают критически. Как отметил Андрей Гордеев, до 10-15 долларов за баррель цена вряд ли снизиться, так как нефть продолжают закупать. Олег Ашихмин не исключает стабилизацию нефти в ближайшим будущем. Приемлемым он называет коридор в районе 30-40 долларов за баррель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по мнению экспертов стоимость бензина на российских заправках останется на прежнем уровне, несмотря на обвал цен на нефть.