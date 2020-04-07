Все меньше петербуржцев соблюдают режим самоизоляции

В Северной столице все меньше горожан соблюдают режим самоизоляции. Соответствующий индекс снижается с каждый днем.

Согласно данным сервисов «Яндекса», на утро 7 апреля индекс самоизоляции в городе составил 3,3 балла из возможных пяти. Еще вчера показатель был выше — 3,8 баллов.

При этом Москва так же, как и в понедельник, отстает от Петербурга. Индекс самоизоляции в столице составляет 3,2 балла.

Напомним, сервис отображает количество людей, которые сидят дома и следуют рекомендациям по борьбе с эпидемией коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице к вечеру понедельника, 6 апреля, было подтверждено 35 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности в городе с начала пандемии выявлено 226 случаев инфицирования.