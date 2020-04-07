О коронавирусе на 7 апреля: за сутки в мире выявлено более 78 тысяч зараженных

Количество заболевших за сутки новым вирусом в мире выросло на 78,147 тыс. человек — до 1,345,363.

Согласно последним данным, количество погибших выросло на 5,304 тыс. человек, до 74,308 тыс. Победить вирус удалось еще 17,389, число выздоровевших увеличилось до 278,834 тыс.

По данным SCMP на сегодня, 7 апреля, лидируют по числу инфицированных Соединенные Штаты: 368,079 тыс. человек, скончались— 10,923 тыс. За сутки количество заболевших увеличилось на 30,459 тыс. человек.

Следом идет Испания, где было выявлено 135,032 тыс. заболевших и 13,169 тыс. погибли от нового вируса. 132,547 тыс. местных жителей страдают от короновируса, погибли от вируса 16,523 тыс. пациентов.

В Китае, который находится на шестом месте, инфицировано 82,773 тыс. человек, погибли от вируса 3,331 тыс. человек. За минувшие сутки там впервые с января никто не погиб от COVID-19. Однако выявлено 32 новых случая заражения, победили инфекцию 89 пациентов.

В России выявили 954 новых случая заражения, общее число достигло до 6,343 тыс. человек. Погибших — 47.

В Северной столице к вечеру 6 апреля было выявлено 35 новых случаев инфицирования. Еще пять — в Ленобласти. В общей сложности в городе с начала пандемии выявлено 226 случаев заражения COVID-19.

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