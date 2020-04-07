Врач рассказала, как обезопасить пенсионеров во время самоизоляции

С пожилыми людьми нужно всегда оставаться на связи. Фото: pixabay

С пожилыми людьми нужно всегда оставаться на связи. Фото: pixabay

Врач-гериатр Надежда Рунихина рассказала, как обезопасить пенсионеров в период карантина.

По словам замдиректора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра, необходимо обеспечить пожилым людям условия для длительного пребывания в помещении. Она добавила, что следует приобрести продукты питания, товары для дома и лекарства.

Как сообщает «Российская газета», важно соблюдать правила личной гигиены в случае совместного проживания с человеком пожилого возраста.

Рунихина добавила, что по возможности следует приобщить пенсионеров к зарядке, а также всегда оставаться с ними на связи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге более тысячи сотрудников правоохранительных органов ищут нарушителей самоизоляции в парках и скверах.