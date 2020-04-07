В Петербурге более тысячи полицейских ищут нарушителей самоизоляции в парках и скверах

Выгонять петербуржцев из парков и скверов будут 1300 полицейских. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Выгонять петербуржцев из парков и скверов будут 1300 полицейских. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице больше тысячи сотрудников правопорядка патрулируют скверы и парки в поисках нарушителей режима самоизоляции, продленного до конца апреля.

Так, около 1,3 тыс. полицейских будут следить за соблюдением постановления правительства города, запретившего посещать общественные пространства, а также детские и спортивные площадки города.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, штраф за нарушение составляет 30 тыс. рублей.

Глава города Александр Беглов поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции, а также за выполнением всех ограничительных мер.

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