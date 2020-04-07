В Петербурге более тысячи полицейских ищут нарушителей самоизоляции в парках и скверах

В Северной столице больше тысячи сотрудников правопорядка патрулируют скверы и парки в поисках нарушителей режима самоизоляции, продленного до конца апреля.
Так, около 1,3 тыс. полицейских будут следить за соблюдением постановления правительства города, запретившего посещать общественные пространства, а также детские и спортивные площадки города.
Как сообщили в пресс-службе Смольного, штраф за нарушение составляет 30 тыс. рублей.
Глава города Александр Беглов поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции, а также за выполнением всех ограничительных мер.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как обезопасить сотрудников от заражения коронавирусом. В Роспотребнадзоре рассказали, что при входе, а также в течение дня, работникам следует проверять температуру