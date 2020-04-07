Роспотребнадзор: как обезопасить сотрудников от заражения коронавирусом

Каждые два часа необходимо обрабатывать помещения с использованием дезинфицирующих средств. Фото: pixabay

Каждые два часа необходимо обрабатывать помещения с использованием дезинфицирующих средств. Фото: pixabay

Роспотребнадзор дал советы работодателям, чьи компании продолжают работать в период карантина.

В первую очередь, следует разделить рабочие потоки. Для этого можно разместить сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах или организовать несколько рабочих смен.

Как сообщается на сайте ведомства, при входе, а также в течение дня, работникам следует проверять температуру и обеспечить доступ к средствам личной дезинфекции.

Каждые два часа необходимо обрабатывать помещения с использованием дезинфицирующих средств, а также проветривать помещения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, от какой посуды можно заразиться коронавирусной инфекцией.