Малышева рассказала, от какой посуды можно заразиться COVID-19

Елена Малышева рассказала, как долго коронавирус живет на разных поверхностях, а также дала несколько советов, как обезопасить себя от вируса на посуде.

В своем Instagram-аккаунте российская телеведущая обратила внимание на то, что если вы регулярно моете руки и посуду, то вам ничего не грозит.

Малышева рассказала, что дольше всего вирус живет на пластике — от двух до пяти дней, на стекле — около четырех суток, а на картоне — сутки. На медной посуде вирус живет всего четыре часа.

По словам телеврача, пластиковую посуду следует использовать только один раз. Стеклянную, фарфоровую и керамическую посуду, чтобы избавить от вируса, нужно всего лишь помыть в горячей воде, обдать кипятком или отправить в посудомоечную машину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как не набрать вес в период самоизоляции. Рекомендации дал диетолог.