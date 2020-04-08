Замминистра исключили из «Единой России» после инцидента в аэропорту

Заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова исключили из партии «Единая Россия». Незадолго до этого он был уличен в мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.

Овсянников исключен из партии решением президиума генсовета «Единой России». Принятие его рекомендовала партийная комиссия по этике. Действия замминистра сочли несовместимыми с этическими нормами «Единой России», пишет «Коммерсантъ».

Накануне в прессе появилась информация о том, что Овсянникова задержали в аэропорту Ижевска после того, как он отказался показывать документы на контроле, а при просьбе их предъявить начал нецензурно выражаться. В отношении замминистра был составлен протокол о мелком хулиганстве.

«Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из «Единой России» исключили экс-главу Чувашской республики. Он был уволен после инцидента на церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб.