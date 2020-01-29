Путин назначил Олега Николаева врио главы Чувашии

Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашской республики после развернувшегося скандала. Его место займет Олег Николаев.

Олег Николаев назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Президент провел рабочую встречу с новым главой, сообщается на сайте Кремля.

Игнатьева от должности отстранили в связи с утратой доверия.

Напомним, в Telegram-каналах распространили видео с церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. На кадрах Игнатьев высоко поднимает руку с ключами от машины. Чтобы получить их, офицеру МЧС приходится подпрыгивать.

Незадолго до этого Игнатьев выступил с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют «с утра до вечера». Позже он пояснил, что СМИ исказили его слова. В пресс-службе главы Чувашии уточнили, что под «мочить» Игнатов подразумевал «раскрыть подноготную» блогеров.

Поведение Игнатова вызвало вопросы у коллег. Во вторник, 28 января, стало известно, что его исключили из «Единой России»,