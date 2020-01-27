Главу Чувашии, призывавшего мочить журналистов, могут исключить из партии

Главу Чувашии, призывавшего мочить журналистов, могут исключить из партии
Игнатьев снова повел себя некорректно. Фото: https://www.instagram.com/mihail_ignatiev_chuvashiya/

На этот раз Игнатьев отличился на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин.

Об этом стало известно 27 января. Глава Чувашии Михаил Игнатьев может быть исключен из партии «Единая Россия» за свое поведение на торжественном мероприятии. Он, вручая ключи от новых пожарных машин, заставил офицера МЧС прыгать за ними. Такое отношение посчитали неуважительным, сам Игнатьев заверил, что уважает спасателей и считает ложью все обвинения общественности. В скором времени состоится заседание, в рамках которого решится вопрос об исключении Игнатьева.

Напоминаем, что несколько дней назад главу Чувашии обсуждали из-за его резкого высказывания об оппозиционных журналистах – он призывал мочить их, а потом извинялся и объяснялся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Чувашии заставил пожарного подпрыгнуть за ключами для машины.

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