Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгнуть за ключами для машины

Возможно, произошедшее действительно можно назвать "дружеским жестом" и шуткой. Фото: скриншот YouTube

Возможно, произошедшее действительно можно назвать "дружеским жестом" и шуткой. Фото: скриншот YouTube

Глава региона Михаил Игнатьев, вручая сотруднику МЧС ключи от новой пожарной машины, заставил его подпрыгнуть.

Четырехсекундный видеоролик с записью скандального инцидента быстро распространился по Сети. В пресс-службе главы Чувашской республики оперативно отреагировали и объяснили случившееся. По словам пресс-секретаря Игнатьева, Олега Сидорова, произошедшее можно охарактеризовать как «дружескую пикировку».

По словам представителя руководителя Чувашии, Игнатьев и сотрудник МЧС — давние знакомые, поэтому действие вызвало лишь улыбку у всех участников «шутки». Как пишет «Интерфакс-Поволжье», Сидоров высказал сожаление, что доброжелательная реакция окружающих не попала на видео.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нижегородской области на открытии школы-долгостроя депутат Госдумы недвусмысленно подарил местному начальству баночку вазелина.