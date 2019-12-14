На открытии поселковой школы депутат Госдумы подарил местным чиновникам вазелин

На открытие общеобразовательного учреждения в поселке Гидроторф в Нижегородской области член Госдумы Вадим Булавинов подарил главе местной администрации и подрядчику школы баночку с вазелином.

Многострадальную школу возводили в течение несколько десятков лет. Строительство сопровождалось проверкой прокуратуры и дополнительными затратами в размере 80 миллионов рублей. Как пишет портал «НН.ру», в подготовке к открытию школы принимали участие даже ученики.

В своей речи на церемонии открытия, Булавинов заявил, что хочет подарить руководству администрации поселка и подрядчику баночку с вазелином в преддверии скорого визита губернатора Нижегородской области, который проверит сданный объект. Депутат также призвал учащихся и педагогов проверить качество строительства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские депутаты одобрили сокращение времени рекламы в кинотеатрах до 10 минут.