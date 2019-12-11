Депутаты Петербурга одобрили ограничение рекламы в кинотеатрах до 10 минут

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в окончательном чтении одобрили законопроект о сокращении рекламы в кинотеатрах до 10 минут. Документ направлен на рассмотрение в Госдуму.

Инициативу поддержали на пленарном заседании парламента в Мариинском дворце 11 декабря. Автором законопроекта выступил депутат Денис Четырбок. На разработку документа его вдохновил поход на фильм «Джокер».

«Если я иду на «Джокера», то я иду на «Джокера». Никакой рекламы напитков, подгузников и подарочных карт там быть не должно», — заявил он.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О рекламе». Изначально время показа рекламных роликов хотели сократить до 20 минут, однако затем решили ужесточить требования до 10 минут.

Ранее кинокритик рассказал, чем грозит ограничение показа рекламы в кинотеатрах.