Депутаты Петербурга одобрили ограничение рекламы в кинотеатрах до 10 минут

Депутаты Петербурга одобрили ограничение рекламы в кинотеатрах до 10 минут
Законодательное собрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в окончательном чтении одобрили законопроект о сокращении рекламы в кинотеатрах до 10 минут. Документ направлен на рассмотрение в Госдуму.

Инициативу поддержали на пленарном заседании парламента в Мариинском дворце 11 декабря. Автором законопроекта выступил депутат Денис Четырбок. На разработку документа его вдохновил поход на фильм «Джокер».

«Если я иду на «Джокера», то я иду на «Джокера». Никакой рекламы напитков, подгузников и подарочных карт там быть не должно», — заявил он.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О рекламе». Изначально время показа рекламных роликов хотели сократить до 20 минут, однако затем решили ужесточить требования до 10 минут.

Ранее кинокритик рассказал, чем грозит ограничение показа рекламы в кинотеатрах.

денис четырбок законопроект кино кинотеатр новости спб реклама
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Петербурга получил шесть лет колонии за квартирную кражу
Депутаты Петербурга одобрили ограничение рекламы в кинотеатрах до 10 минут
Предполагаемый сообщник гендиректора «Метростроя» отказался от ...
В Тихвине в туалете нашли труп «по имени Юрий»
На пересечении Руставели и Пискаревского автобус влетел в ограждение перед ...
«Метрострой» остался без гендиректора после ареста Александрова
Адвоката Соколова донимают звонками пранкеры «из ФСБ»
Антициклон принесет холода в Петербург