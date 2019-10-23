Сокращение рекламы в кинотеатрах может лишить зрителей части фильмов

Законодательное собрание Петербурга предлагает ограничить время показа рекламы в кинотеатрах на федеральном уровне. Необходимость инициативы оценил кинокритик Станислав Ростоцкий.

Депутаты выступили за сокращение рекламного блока до 20 минут. Инициатива, как отметил кинокритик, неоднозначная. Перед тем, как принять решение, важно понять, для чего кинотеатры увеличивают количество коммерческих роликов. Вполне вероятно, что реклама дает возможность показывать ряд фильмов.

«Приятно, что местные депутаты озаботились такой проблемой. В этом чувствуется определенная забота о населении. Но с другой стороны, не нужно спускать со счетов тот момент, что кинопрокатные сети поступают таким образом не потому, что хотят мариновать своих посетителей на протяжении получаса. Очевидно, что за этим стоят явные коммерческие моменты. И, если ситуация с большим количеством рекламных роликов перед фильмом, способствует тому, что мы в принципе эти фильмы видим, и, что у кинопрокатчиков из-за этих роликов есть возможность покупать и вовремя показывать реально интересные картины, мне кажется, настоящий киноман может потерпеть», — сказал gazeta.spb.ru Станислав Ростоцкий.

Ростоцкий подчеркнул, что важно разобраться, что стоит за увеличением рекламы в кинотеатре. Подобная тенденция наблюдается не только в России и в Петербурге, но и в зарубежных странах. В том числе, в США и Европе.

На рекламе строится часть прибыли кинотеатров. Если кинопрокатчиками движет только меркантильный интерес, законопроект имеет право на существование. Однако, если реклама позволяет людям смотреть фильмы, это уже другой вопрос.

Напомним, депутаты Петербурга предлагают внести поправки в федеральный закон «О рекламе». Автором законопроекта выступил депутат Денис Четырбок. Он признался, что на инициативу его вдохновил поход на «Джокера». Рекламные блоки в кинотеатрах зачастую растягивают до 25-30 минут. В итоге зрители вынуждены тратить время на просмотр роликов о подгузниках, напитках и подарочных картах.