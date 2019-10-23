Поход на «Джокера» вдохновил депутатов сократить рекламу в кинотеатрах

Время показа рекламы в кинотеатрах могут ограничить до 20 минут. Фото: unsplash.com

Время показа рекламы в кинотеатрах могут ограничить до 20 минут. Фото: unsplash.com

Депутаты Петербурга предлагают ограничить время показа рекламы в кинотеатрах. Инициативу одобрили на заседании парламента 23 октября.

Поправки планируют внести в федеральный закон «О рекламе». Автором законопроекта выступил депутат Денис Четырбок. Он признался, что на идею его вдохновил поход на «Джокера».

«Если я иду на «Джокера», то я иду на «Джокера». Никакой рекламы напитков, подгузников и подарочных карт там быть не должно», — заявил Четырбок.

Парламентарии предлагают ограничить время рекламы до 20 минут. Действующий закон запрещает показ коммерческих роликов во время сеанса, но не регулируют показ рекламы до фильма. Этим пользуются недобросовестные предприниматели, подчеркнул Четырбок. В итоге количество рекламных роликов увеличивается.

«Это уже не 3-5 минут, а 20-25 минут, а иногда и вовсе 30-40», — отметил депутат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обсудили кризис отечественного кино и его причины.