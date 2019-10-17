В Петербурге решили, кто виноват в кризисе российского кино

Актеры, режиссеры, сценаристы и профессора обсудили кризис отечественного кино и его причины. Встречу организовал Экспертный клуб Петербурга.

Тема дискуссии звучала как «Кризис отечественного кино: недостаток денег или идей?». Мнением поделились эксперты и представители индустрии. Среди проблем назвали большое количество непрофессионалов, отсутствие идей, особенности времени и доминирование продюсерского кино, сообщает АБН.

«Почему люди, которые занимаются торговлей, занимаются искусством? Для меня тоже огромный вопрос. И это вопрос ко многим продюсерам. Как только началось продюсерское кино, искусство умерло», — считает заслуженный артист РФ, кинорежиссер и сценарист Александр Строев.

Актер Яков Шамшин подчеркнул, что в кинематограф пришло много непрофессионалов без профильного образования, навыков и способностей. Именно они решают, что, как и где снимать.

Альтернативную точку зрения высказал актер и режиссер Иван Диденко. Он отметил, что кинематограф чувствует себя плохо в идейном смысле. Проблемы есть в Европе и в Америки, однако в России они выражены острее. Причиной кризиса актер назвал изменение воздействия кино как жанра на аудиторию.

«На сегодняшний день пришли Интернет, YouTube, компьютерные игры, соцсети, всевозможные видеосервисы, которые оттягивают зрительское внимание мощнейшим образом», — подчеркнул Диденко.

Встреча завершилась просмотром фильма «Семья оффлайн» Георгия Поротова. Мнение зрителей о картине разделились.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что от России на премию «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке» выдвинут «Дылду» режиссера Кантемира Балагова.