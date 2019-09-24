На «Оскар» от России выдвинут «Дылду» Кантемира Балагова

На &#171;Оскар&#187; от России выдвинут &#171;Дылду&#187; Кантемира Балагова
Постер фильма "Дылда"

Представлять Россию на премии «Оскар» будет фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова. Его выдвинут в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

К такому решение пришел Российский оскаровский комитет на заседании во вторник, 24 сентября, пишет РИА Новости.

«Дылда» — драма о двух молодых женщинах, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград. Им предстоит обрести новую жизнь в разрушенном городе и преодолеть внутренние проблемы.

Картина стала вторым полнометражным фильмом 27-летнего Кантемира Балагова. Режиссер был удостоен награды 72-го Каннского фестиваля в секции «Особый взгляд».

Главные роли в «Дылде» исполнили начинающие актрисы Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 92-ую церемонию «Оскар» проведут 9 февраля 2020 года. Номинанты на премию будут объявлены 13 января.

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