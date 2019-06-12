Названы даты следующих “Оскаров”

Номинантов на грядущую кинопремию назовут 13 января.

В Америке назвали даты следующих церемоний “Оскара”, сообщает ТАСС. 92-ую проведут 9 февраля, а две следующие намечены на 28 февраля 2021-го и 27 февраля 2022-го соответственно.

Номинанты на премию следующего года станут известны 13 января. На последней церемонии главную статуэтку за лучшую картину получил фильм “Зеленая Книга” Питера Форелли.

Церемонию “Оскар” проводят с 1929 года, хотя само имя “Оскар” прозвучало только на 6-ой церемонии вручения. Большего всего премий в разных номинациях набирали фильм “Бен-гур”, “Титаник” и последняя часть трилогии “Властелин Колец” — “Возвращение короля”: каждый из этих фильмов получил по 11 статуэток.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Рами Малек получил “Оскар” за лучшую мужскую роль на церемонии в 2019 году.