Израненного тюлененка нашли в порту Усть-Луга

Сотрудники Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино приняли нового пациента — спасенного в Ленобласти тюлененка с ранами на туловище.

Обо всем сообщается в группе «Спасение тюленей 699-23-99» в социальной сети «ВКонтакте». Попавший в центр серый тюлень стал 23-м пациентом за этот сезон.

Израненного малыша тюленя нашли в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. На помощь тюлененку пришли сотрудники порта и государственного природного комплексного заказника «Кургальский», а также автоволонтеры, которые оказали помощь в перевозке животного.

Как написали пользователи в комментариях, детеныша погрызли бродячие собаки.

Сейчас за тюлененком следят ветеринары центра. По словам основателя «Фонда друзей балтийской нерпы» Елены Андриевской, найденный тюлененок является девочкой. Пользователи уже выбирают имя для нее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге спасли серого тюлененка.