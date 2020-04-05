В Петербурге спасли серого тюлененка

Малыша серого тюленя нашли в парке «Дубки» в Курортном районе в субботу, 4 апреля. Об этом сообщает «Фонд друзей балтийской нерпы» в своей официальной группе в социальной сети «Вконтакте».

В этот раз сотрудники центра по спасению животных не поделились подробностями обнаружения и спасения малыша, но подчеркнули, что тюлень стал 20 пациентом центра.

Ранее, 3 апреля, в центр был доставлен спасенный серый тюлень из Лисьего носа.

Помимо этого, в группе сообщили о мошенниках, которые начали собирать пожертвования от имени фонда в социальных сетях. Неравнодушным гражданам, которые хотят помочь тюленям, стоит быть бдительными. Пожертвование можно сделать только через официальный сайт фонда или с помощью перевода на расчетный счет организации, который также указан на официальном сайте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасенная нерпа Ксюша съела свою первую рыбку.