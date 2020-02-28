Спасенная нерпа Ксюша съела свою первую рыбку

Нерпа-малышка Ксения, спасенная на берегу Финского залива в Стрельне, чувствует себя хорошо. Недавно она впервые отобедала рыбкой.

«Постепенно количество даваемой салаки и ряпушки будет увеличиваться, а потом мы научим Ксю брать эту рыбу из воды», — рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Прежде Ксюшу выкармливали только питательной смесью. Несколько раз в сутки её вводили прямо в желудок нерпе. Сейчас животное чувствует себя хорошо и может есть самостоятельно.

Нерпу понемногу приручают к холодной воде. Как отметили в фонде, сейчас она замерзает уже через две-три минуты, поэтому важно проводить обучение постепенно.

Напомним, нерпу Ксению спасли 5 февраля на территории яхт-клуба «Балтиец» в Стрельне. На тот момент ей было всего три дня. Весила нерпочка не более 5 кг. Ксюша стала одним из самых маленьких по возрасту и весу пациентов Центра изучения и сохранения морских млекопитающих.