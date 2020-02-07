На берегу Финского залива спасли трехдневного нерпенка

В Центр изучения и сохранения морских млекопитающих поступил первый в 2020 году пациент. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В Центр изучения и сохранения морских млекопитающих поступил первый в 2020 году пациент. Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

На берегу Финского залива в Стрельне спасли детеныша нерпы. Малышка стала первым в 2020 году пациентом Центра изучения и сохранения морских млекопитающих.

Вечером 5 февраля на горячую линию Фонда друзей балтийской нерпы поступило сообщение от сотрудника яхт-клуба «Балтиец». Мужчина заметил, что по непрочному льду Финского залива к берегу ползет детеныш нерпы.

Пока специалисты-зоологи были в пути, малышка добралась до берега. Для того, чтобы защитить её от собак, сотрудник яхт-клуба посадил нерпу в коробку и присматривал за ней до приезда спасателей.

Выяснилось, что детеныш — самка балтийской кольчатой нерпы. Родилась она всего три дня назад, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Вес нерпенка — 5 кг.

«Это один из самых маленьких по возрасту и весу пациентов нашего Центра», – отметил сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

Пока малышка добиралась до берега, она получило множество ссадин и травмировалась о битый лед. Выходить её предстоит сотрудникам Центра. Сейчас нерпа находится в карантинном боксе и каждые 2,5 часа получает питательный раствор. В скором времени в рацион её добавят смесь из рыбьего фарша и жира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нерпы лишились сна из-за аномально теплой зимы.