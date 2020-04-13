Билли Айлиш пожаловалась на травлю из-за снимков в купальнике

Билли Айлиш пожаловалась на травлю из-за снимков в купальнике
Билли продемонстировала свое нижнее белье со сцены. Фото: Instagram

Артистка не понимает, чем заслужила негативные комментарии в соцсетях.

Об этом стало извесно 13 апреля. Обо всем певица Билли Айлиш рассказала в интервью журналу Dazed. Она заявила, что в январе опубликовала снимки со с отдыха на Гавайях в своем Instagram. Далеко не все поставили «лайк» под постом – нашлось очень много недовольных. Люди обвиняли знаменитость в том, что она превратилась в «шлюху» после наступления совершеннолетия. Билли не понимает, что такого ужасного в фото, на котором она позирует в купальнике.

Певица призналась, что такая же реакция у людей была, когда они увидели ее в обтягивающей майке. Артистка заявила, что неспроста носит мешковатую одежду – однажды она даже позабыла, как выглядит ее тело. Сейчас Билли налаживает отношения с собственным телом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билли Айлиш назвала Ивана Урганта одним из самых приятных людей, которых она встречала.

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