Билли Айлиш назвала Ивана Урганта одним из самых приятных людей, которых она встречала

Певица поделилась впечатлениями о поездке в Москву.

Об этом стало известно 13 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров прикинулись эко-активисткой Гретой Тунберг и расспросили певицу Билли Айлиш о ее поездке в Россию. Они рассказали, что узнали номер мамы артистки у актера Вуди Харрельсона, а та связала их со звездной дочерью. Мужчина заявили Билли, что Грета собирается ехать в Россию и хотят знать ее мнение – стоит ли оно того.

Знаменитость призналась, что была в Москве всего три дня и почти ничего не видела. Ей запомнился Иван Ургант, которого Билли назвала одним из самых приятных людей не только в России, но и во всем мире. Она считает, что люди пытались казаться милыми, но не всегда таковыми являлись. Но в целом Билли понравилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билли Айлиш призналась, что ей нравится быть в самоизоляции.