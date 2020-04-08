Билли Айлиш призналась, что ей нравится быть в самоизоляции

Артистка проводит много времени в кругу семьи.

Об этом стало известно 8 апреля. Обо всем сообщает NME. Певица Билли Айлиш рассказала, что старается не выходить из дома, чтобы не заболеть. Ей нравится этот опыт – девушка проводит время с родителями и пока ей хорошо. Билли признается, что быть одной иногда здорово.

«У меня такое ощущение, что все целыми днями общаются с друзьями через FaceTime»,

— поделилась чувствами молодая певица.

Она также подчеркнула, что любит своих друзей и хочет с ними увидеться, но пока нельзя. Тем не менее, одиночество иногда полезно. Билли Айлиш убеждена, что после окончания карантина люди будут безумно рады свободе, но уже через пару дней все будут воспринимать ее как должное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билли Айлиш разделась на концерте в знак протеста. Артистке надоело, что ее постоянно обвиняют в выборе мешковатой одежды.