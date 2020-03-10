Билли Айлиш разделась на концерте в знак протеста

Артистке надоело, что ее постоянно обвиняют в выборе мешковатой одежды.

Об этом стало известно 10 марта. Обо всем пишет The Guardian. Певица Билли Айлиш во время выступление в Майами показала ролик, в котором она раздевается до нижнего белья, а затем утопает в черной жидкости. Таким образом певица протестует против бодишейминга – ей надоело, что людей и ее саму судят по виду их тела.

«Тело, в котором я родилась, — не то, чего вы хотели? Если я ношу то, в чем мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то проститутка. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы все судите и судите меня за него»,

— заявила Билли Айлиш.

Напоминаем, что артистка носит мешковатую одежду. Она говорила, что ей так комфортно и что она не хочет акцентировать внимание на внешности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Билли Айлиш в ужасе от комментариев в своем Instagram.