Певица Билли Айлиш в ужасе от комментариев в своем Instagram

Певица Билли Айлиш в ужасе от комментариев в своем Instagram
Билли Айлиш - молодая американская певица. Фото: instagram.com/billieeilish

Юная артистка призналась, что перестала читать их, потому что ей неприятно.

Об этом стало известно 22 февраля. Обо всем сообщает NME. Певица Билли Айлиш призналась, что больше не читает комментарии в Instagram под своими постами, потому что эта привычка разрушает ее жизнь. Она удивлена, ведь считает свою музыку и клипы достаточно хорошими и не понимает, откуда столько негатива.

Билли Айлиш считает, что люди смелее в интернете, чем в жизни – они вряд ли способны повторить все те ужасные слова, которые они пишут. С ней согласился и брат, композитор Финнеас О’Коннелл – он заявил, что хейтеры не задумываются о последствиях сказанного.

«Проблема в том, что я всегда хотела оставаться на связи с фанатами и продолжать общаться с ним»,

— призналась певица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билли Айлиш получила сразу пять статуэток в премии «Грэмми».

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