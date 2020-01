Билли Айлиш получила сразу пять статуэток в премии «Грэмми»

Певица из Соединенных Штатов Билли Айлиш была номинирована в шести категориях премии «Грэмми», в пяти из них ей удалось заполучить статуэтки. Певица, которой всего 18 лет, забрала все награды «Большой четверки».

Артистка забрала с собой статуэтки «Грэмми» в пяти номинациях — Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом». Эти номинации привыкли называть «Большая четверка» из-за их престижности.

Награду за «Песню года» Билли Айлиш взяла с песней Bad Guy. «Альбом года» ей достался за дебютную пластинку When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Айлиш не смогла победить лишь в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение», уступив певице Lizzo.

