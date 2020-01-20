Хоакина Феникса наградили премией Гильдии киноактеров США за лучшую роль

Американский актер Хоакин Феникс, сыгравший роль Джокера в одноименном фильме 2019 года, удостоился премии Гильдии киноактеров Соединенных Штатов в номинации «Лучшая мужская роль».

Торжественная церемония вручения престижной награды объединения, в которое вошли более 150 тысяч кино- и телеартистов, прошла в воскресенье, 19 января.

Хоакин Феникс удостоился премии, обогнав Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Кристиана Бейла («Ford против Ferrari») и Тэрона Эджертона («Рокетмен»).

Ранее Феникс стал двукратным лауреатом кинопремии «Золотой Глобус», а также обладателем музыкальной премии «Грэмми». В 2019 году ему вручили приз Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Тебя здесь никогда не было».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение.