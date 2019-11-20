Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение

Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение
Кадр из фильма "Джокер". Фото: Кинопоиск

Фильм «Джокер» получит продолжение. Режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс получил разрешение на съемки второй части киноленты, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным СМИ, уже ведутся переговоры с режиссером «Джокера» Тоддом Филлипсом. Кроме того, он может не только снять сиквел, но и написать сценарий совместно с соавтором «Джокера» Скоттом Сильвером. В главной роли вновь снимется Хоакин Феникс.

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли за два прокатных уикенда в России собрал более одного млрд рублей. В мировом прокате «Джокер» собрал более 900 млн долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина аплодировал убийствам на показе «Джокера» и распугал весь зал. Полиция вывела его из зала, когда третий человек убежал в испуге из кинотеатра. Некоторые очевидцы рассказали, что подозрительный мужчина выпил целую бутылку текилы перед началом просмотра.

"Джокер" фильмы хоакин феникс
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