Мужчина аплодировал убийствам на показе «Джокера» и распугал весь зал

Полиция вывела его из зала, когда третий человек убежал в испуге из кинотеатра.

В мире продолжаются кинопоказы новой картины про «Джокера». Накануне на просмотре в одном из кинотеатров Нью-Йорка зрителей перепугал мужчина, которых хлопал во время каждого убийства в фильме. Гости кинотеатра боялись, что в скором времени мужчина от аплодисментов перейдет к действиям и нанесет вред кому-то из них.

Один из зрителей на своей страничке в Twitter рассказал, как это было. Так, по его словам, мужчина продолжал аплодировать убийствам на экране, пока полиция его не вывела. Это произошло в тот момент, когда уже третий человек покинул кинотеатр в ужасе и страхе бы убитым.

Затем сотрудники службы безопасности задержали мужчину у входа в зал.

Некоторые очевидцы рассказали, что подозрительный мужчина выпил целую бутылку текилы перед началом просмотра.

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