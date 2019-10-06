ФРГ пытается не допустить новый миграционный кризис

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер: нужно сделать все, чтобы это не повторилось.

Немецкие власти активно обсуждают угрозу нового миграционного кризиса. Так Хорст Зеехофер считает, что стране необходимо помогать Евросоюзу охранять границы. По мнению политика, если ничего не предпринять, грядет новая волна беженцев, даже более крупная, чем раньше.

Канцлер Германии Ангела Меркель в этом вопросе поддерживает коллегу.

Также глава немецкого МВД призывает государства, входящие в состав Европейского Союза оказать как можно большую помощь Турции, которая, как он сообщает, укрывает огромное количество беженцев.

Зеехофера спросили, какую сумму по его мнению ЕС должен выделить Турции помимо обещанных (пакт о беженцах 2016 года) 6 миллиардов долларов, — он ответил, что этот вопрос должен решаться коллективно.

Напомним, что тяжелейший миграционный кризис поглотил страны Европы в 2015 году, тогда количество незаконных мигрантов из Северной Африки, Южной Азии и Ближнего Востока превысило все допустимые нормы. Основной причиной стали непрекращающиеся войны на территориях многих государств в этих регионах.

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