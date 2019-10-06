МИД России объявил протест США из-за допроса Юмашевой

Допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой российский власти считают «очередной враждебной акцией» Соединенных Штатов.

Российские власти крайне негативно отреагировали на задержание и допрос Инги Юмашевой сотрудниками ФБР. Сегодня было опубликовано официальное сообщение с реакцией властей на произошедшее.

Так, российские власти заявили «решительный протест» из-за очевидно антироссийских, по их мнению, действий Соединенных Штатов. Депутата Ингу Юмашеву агенты ФБР задержали прямо в аэропорту в Нью-Йорке и провели допрос. Кремль подчеркнул, что это повлечет за собой только еще большее ухудшение отношений между странами.

Кроме того, было отмечено, что американские представители власти не могут контролировать собственные же спецслужбы, а также не склонные нормализовать отношения с Россией.

Напомним, что депутат Инга Юмашева прибыла в Нью-Йорк на общественно-политический форум «Диалог Форт-Росс», нацеленный наладить отношения России и США.

Кроме того Министерство иностранных дел РФ призвало Вашингтон представить и подумать, что случится, если продолжится регулярное ухудшение отношений с Москвой.

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