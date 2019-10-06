Google нашел серьезную проблему в устройствах на Android

Из-за нее кто угодно сможет контролировать чужое устройство и нарушать его работу. Системная ошибка сказалась на Pixel, Samsung, Xiaomi, Oppo и Moto, которые обновлены до ОС 8.

Служба кибербезопасности Googlr Project Zero сообщила, что нашла техническую проблему в популярной операционной системе (ОС) Android, делится издание Engadget.

Так, выявленная проблема распространилась на линейку смартфонов, поддерживающих Android не ниже 8 версии: Pixal, Samsung, Xiaomi, Oppo, и Moto. Она дает возможность подготовленному человеку получить возможность контролировать чужое устройство и нарушать его работу.

Известна позиция Google по поводу использования этой прорехи в системе: специалисты убеждены, что ее использовала частная компания из Израиля под названием NSO Group. Ее основной род деятельности — создание средств киберразведки.

Интересно, что ранее упомянутая уязвимость системы Android уже была обнаружена разработчиками, а также была устранена на гаджетах старых моделей. Похоже, что решение не распространилось на обновленные устройства.

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