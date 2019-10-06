Турецкие журналисты обратили внимание на русское слово из 32 букв

Турецкие журналисты обратили внимание на русское слово из 32 букв
В список попали слова, содержащие от 19 до 32 букв. Фото: unsplash

В Турции журналисты составили список сложных для произношения слов на русском языке. В подборку вошли слова, состоящие из 19 и более букв.

Наиболее поразительными для турков оказались русские слова, состоящие из 32 букв. Список опубликован изданием Medya Gunlugu. В тексе статьи говорится, что те, кто изучает язык, принадлежащий к другой языковой семье, может опробовать свои знания в произнесении длинных слов.

В список попали слова, содержащие от 19 до 32 букв. Например: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.

Отмечается, что последнее слово турецким туристам в России приходится использовать чаще остальных.

Ранее GazetaSPb сообщала, что журналист из Японии поразился доброте петербуржцев.

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Турецкие журналисты обратили внимание на русское слово из 32 букв
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