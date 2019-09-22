Журналист из Японии поразился доброте петербуржцев

Водитель автобуса прознал о краже и предложил туристу довезти его до полиции. Фото: pixabay

Водитель автобуса прознал о краже и предложил туристу довезти его до полиции. Фото: pixabay

Гражданин из Японии, работающий журналистом, рассказал всему миру о доброте жителей Петербурга, которые помогли ему, после того как его обокрали в Северной столице.

Статья японского журналиста Юити Онода была опубликована изданием Sankei Shimbun. В Петербург японец прибыл ради встречи со своей приятельницей. Беда произошла с мужчиной в Эрмитаже, где у него украли кошелек, в котором находились все его деньги и банковские карты.

Позже в банке рассказали иностранцу, что злоумышленник не смог снять денежные средства с карты. Местный водитель автобуса прознал о краже и предложил туристу довезти его до ближайшего отдела полиции.

Онода отметил, что наличие в Петербурге карманников, ворующих вещи у туристов, не так страшно. По его словам, доброта местных жителей не позволит пропасть путешественникам, попавшим в беду. Житель Японии заключил, что в России легко живется из-за сочувствия местных жителей чужим проблемам.

Ранее GazetaSPb сообщала, что иностранка, приехавшая в город-музей, осталась без всего.