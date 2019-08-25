Иностранка, приехавшая в город-музей, осталась без всего

Пенсионерка потеряла крупную сумму наличностью и три кредитные карты - все они лежали в одном кошельке. Фото: pixabay.com

Пенсионерка потеряла крупную сумму наличностью и три кредитные карты - все они лежали в одном кошельке. Фото: pixabay.com

В Полицию Василеостровского района обратилась 69-летняя женщина, заявившая, что в одном из музеев на Дворцовой площади она была полностью обворована неизвестными.

Среди украденного — кошелек с деньгами и тремя банковским картами. Наличная сумма находилась в иностранной валюте, рассказали в ГУ МВД по Петербургу, с карт злоумышленники уже списали почти 200 тысяч рублей.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Ведутся оперативно-розыскные действия.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что средний балл поступающих в СПБГУ по ЕГЭ побил исторический рекорд.