Стал известен средний балл поступивших в СПБГУ (и он рекордный)

Выпускник юрфака ЛГУ Дмитрий Медведев в библиотеке СПБГУ в 2008 году. Фото: kremlin.ru

Выпускник юрфака ЛГУ Дмитрий Медведев в библиотеке СПБГУ в 2008 году. Фото: kremlin.ru

Подошла к концу вторая волна приемной кампании-2019 на бюджетные места. Итоговый средний балл поступивших по ЕГЭ выпускников равняется 92,49 балла,что выше прошлогоднего 91,7.

Данная цифра является общей и для программ бакалавра, и для программ специалитета, передаёт МИА МИР. При этом можно видеть тенденцию на повышение, так в 2017-м году он был 90,75. Среди поступивших в этом году у 419 новоиспечённых студентов присутствуют высшие 100 баллов хотя бы по одному из предметов. У 38 — по двум.

В качестве исключительного случая приводится пример двух абитуриенток — студентка «Математики, алгоритмов и анализа данных» имеет четыре 100-балльных сертификата (информатика, математика, физика, русский язык), студент «современного программирования» — три (информатика, математика, русский язык).

Также известно, что в четвёрку наиболее популярных направлений этого года входят «Современное программирование», «Нефтегазовое дело», «Управление персоналом» и «Международная журналистика».

Напомним, ранее GazetaSPb писала, что грабитель ограбил икону, притворившись молящимся.