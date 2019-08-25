Грабитель притворился молящимся, выхватил нож и обобрал икону

Грабитель притворился молящимся, выхватил нож и обобрал икону
Точная сумма украденных драгоценностей и нанесённого ущерба не указывается. Фото: pixabay.com

Об инциденте стало известно, когда около 04:00 24 августа 2019-го года на пульт Красносельского района поступило заявление от пенсионерки.

По её словам, преступник проник в храм на улице Коммунаров в поселке Горелово под видом молящегося и приложился к иконе, в ходе чего похитил с неё ювелирные украшения, оставленные в качестве пожертвований прихожанами.

По словам опрошенной полицией свидетельницы, она видела момент кражи, однако не смогла ему помешать, так как после того как злоумышленник был схвачен за руку, тот замахнулся на неё ножом. Убегая, он выронил оружие, сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж с применением оружия). Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала,что в ходе произошедшего этой ночью ДТП в городе пострадало 6 человек.

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