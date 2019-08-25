Шесть человек пострадало при ДТП в Центральном районе Петербурга

На Литейном проспекте в районе дома №4 (Центральный район Петербурга) произошло лобовое столкновение двух автомобилей — «Лада Веста» и «Хьюндай Солярис».

Как сообщили в ГИБДД по Петербургу, в районе четырёх утра 25 августа водитель «Весты» нарушил преимущественное право второго автомобиля, за рулем которого находился 25-летний мужчина. Трамы получили по две пассажирки каждого из автотранспортных средств, их состояние оценивается как тяжёлое и крайне-тяжёлое.

Водители, которые, по данным «Фонтанки», подрабатывали извозом, от госпитализации отказались.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург

На данный момент проводится доследственная проверка.

Напомним,